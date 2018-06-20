Елегантний образ Маркл на кінних перегонах порівняли з Одрі Хепберн: фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше відвідала кінні перегони в Аскот у компанії чоловіка принца Гаррі та королівської родини.

Для дебютного виходу Меган обрала білу сукню від Givenchy з чорно-білою шапкою.

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Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі

У ЗМІ уже прирівняли образ герцогині з героїнею Одрі Хепберн у музичній комедії "Моя чарівна леді" 1964 року.

У фільмі Еліза Дулітл (героїня Хепберн – 24) носить чорно-білу бантову шапку, коли супроводжує професора Генрі Гіґінса в Аскот, коли він намагається навчити її правильно говорити.

Одрі Хепберн у фільмі "Моя чарівна леді"

Нагадаємо, 19 червня відбулися традиційні кінні перегони в Аскот. Королева Єлизавета ІІ вперше відвідала цю подію в 1945-му році і з того часу не пропускає.