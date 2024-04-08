Депутатка відповіла, коли до ТЦК надійдуть дані про усіх чоловіків з різних реєстрів
У Верховній Раді анонсували важливий крок у цифровізації військового обліку. Територіальні центри комплектування невдовзі отримають доступ до даних усіх чоловіків, віком від 18 до 60 років.
Олена Мошенець, заступниця голови парламентського комітету з антикорупційної політики, в ефірі національного телемарафону повідомила про наближення ери ефективного військового обліку. Завдяки новій законодавчій базі ТЦК зможуть швидко отримувати інформацію про потенційних призовників, – інформує 24 Канал.
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Електронна система на старті
За словами Мошенець, цифровізація військової частини спростить процеси для керівництва та забезпечить оперативність в роботі з державними реєстрами. Це дозволить ефективно використовувати ресурси для оборонних потреб нашої держави.
Ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину. Робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва. Законодавча база вже створена, питання до конкретних виконавців, як швидко це запрацює ефективно,
– наголосила обраниця.
Парламентарка акцентувала на важливості швидкого впровадження нової системи, яка дозволить Міністерству оборони оперативно реагувати на виклики сучасності. Вона також висловила сподівання, що вже за кілька місяців можна буде побачити конкретний результат оновленої електронної системи обліку.
Контекст: що потрібно знати
- Закон 3549-ІХ, що набув чинності 4 квітня, відкриває нову сторінку в цифровізації військового обліку в Україні, запроваджуючи Електронний кабінет військовозобов'язаного. Цей крок спрямований на поліпшення документування військовозобов'язаних через Єдиний електронний реєстр "Оберіг".
- Відповідна база даних має містити вичерпну інформацію про військовозобов'язаних, зокрема особисті дані, освіту, стан здоров'я та інше, що дозволить Міністерству оборони України ефективно управляти людським ресурсом. Згода на обробку персональних даних для цілей Реєстру не вимагається, що спрощує процедуру.
- У рамках нововведень оборонне відомство нашої держави планує ввести електронний військовий обліковий документ, який буде свідчити про обліковий статус громадянина. Робота над створенням електронного військового квитка ведеться спільно з міжнародними партнерами.
- Цифровізація центрів комплектування дозволить перейти від паперового ведення особових справ до електронного, забезпечуючи кожному військовозобов'язаному особистий кабінет. Це також сприятиме виявленню осіб, які не стоять на обліку, але присутні в інших державних реєстрах.