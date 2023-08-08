єЧерга та затори: у ДПСУ розповіли, як скоротити перебування на кордоні

З 1 серпня в Україні у тестовому режимі запрацювала електронна черга для пасажирських автобусів і легкових авто. Раніше вона діяла лише для вантажівок.

Передбачається, що електронна черга покликана зменшити черги на контрольно-пропускних пунктах. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив, чому попри запуск електронної черги затори на кордоні однаково є.

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Відповідь ДПСУ

За словами Демченка, великі кілометрові черги на кордоні передусім виникають не через несправність електронної черги, а через велику кількість транспорту та осіб, які бажають перетнути кордон. Електронна черга не здатна зменшити цю кількість.

Однак вона може дозволити громадянам менше перебувати безпосередньо на кордоні, зазначив речник. Для цього потрібно, аби водії дотримувалися часу прибуття до пункту пропуску, який визначений для того, щоб відразу перетнути кордон.

Це і буде ефективним використанням електронної черги. Вона працюватиме так, як треба, коли повністю почне функціонувати, і всі дотримуватимуться цих вимог,

– каже Демченко.

Також він зазначив, що цього літа спостерігається великий пасажирообіг. Якщо у весняний період кордон перетинали приблизно 85 900 осіб за добу, то вчора, наприклад, таких було 135 тисяч.

Крім того, пасажирообіг динамічний щодо в'їзду та виїзду. Якщо на початку літа більше людей виїжджало за кордон, то у липні переважає кількість тих, що повертається. Лише вчора до України в'їхало на 25 тисяч більше, ніж виїхало.

єЧерга в Україні