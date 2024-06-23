Коли в Україні планують запустити електронне бронювання від мобілізації: у Міноборони відповіли

В Україні планують запустити електронне бронювання від мобілізації. Наразі Міноборони спільно з іншими міністерствами працює, щоб запустити цей сервіс якнайшвидше.

Заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко наголосила, що є дуже висока ймовірність, що запустити електронне бронювання можуть і протягом літа.

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Як працюватиме е-бронювання від мобілізації

Черногоренко зазначила, що електронне бронювання буде доступним на порталі Дія. Водночас Міністерство оборони в цьому питанні виступатиме лише системою-партнером.

Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників, які підлягають бронюванню. Керівник зможе бронювати їх онлайн. Ця інформація буде одразу передаватися в реєстр Оберіг. Потім кожен заброньований користувач Резерв+ отримає відповідний статус в додатку у своєму смартфоні,

– зазначила заступниця глави Міноборони.

Вона також пояснила, що статус електронного бронювання буде відображатися під час формування електронного військово-облікового документа через застосунок Резерв+. Тому фактично це має зайняти лише декілька хвилин.

"Списки заброньованих направлятимуться до реєстру військовозобов'язаних, тобто в Оберіг. Реєстр військовозобов'язаних перевірятиме дані в Пенсійному фонді, далі складатиметься в реєстрі фінальний статус заброньованого. І в цю ж секунду людина, перезапитавши свій електронний військово-обліковий документ, побачить його вже в новому форматі з рядком "заброньований"", – пояснила Черногоренко.

Коли проєкт з е-бронюванням може бути запущений

Заступниця міністра оборони також зазначила, що наразі у питанні запуску електронного бронювання від мобілізації йдеться про взаємодію декількох міністерств. Зокрема, Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, а також Пенсійного фонду.

Ми робимо все, щоб запустити якнайшвидше цей сервіс, бо він давно вже на часі і дуже потрібен людям,

– сказала Черногоренко.

Вона також зазначила, що у разі появи якихось конкретних дат стосовно запуску електронного бронювання, будуть також і відповідні анонси.