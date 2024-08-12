Міноборони та МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень на ВЛК, – Черногоренко

Застосунок Резерв+ продовжує отримувати нові функції. Вже зовсім скоро там може з'явитися можливість отримати електронне направлення на ВЛК.

Наразі Міноборони консультується із МОЗ щодо того, як краще впровадити нову функцію. Також триває робота над створенням електронної системи для військових лікарів.

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Які нові функції з'являться в Резерв+

Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через Резерв+ як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців,

– заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона також зауважила, що найімовірніше в такому направленні буде QR-код. За ним лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати особу.

Також Черногоренко поділилася, що Міноборони працює з МОЗ над створення електронної системи для військових лікарів, в якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців.

Наразі таку інформацію можна отримати лише в центральній базі будь-якого госпіталю або лікарні, втім, для цього потрібно робити запит.

На думку заступниці міністра, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів. За її словами, відповідний механізм може бути впроваджений вже до кінця 2024 року.

Нагадаємо, що раніше Черногоренко заявляла, що із Резерв+ хочуть зробити онлайн-ТЦК. Тобто, всі послуги військкомату людина зможе отримати через телефон.