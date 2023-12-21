Путін доручив використати електронні повістки в осінньому призові

Російський диктатор Володимир Путін доручив провести осінній призов до армії 2024 року за уже спрощеним процесом – росіянам вручатимуть електронні повістки.

У Кремлі хочуть скористатись єдиним реєстром повісток раніше обіцяного терміну, повідомляє російське ВВС. Відповідні правки, а також розсилку електронних повісток і низку обмежень для призовників, які отримали їх, російська держдума ухвалила ще у квітні.

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Єдиний реєстр військового обліку та загальнодоступний реєстр повісток мають запрацювати в Росії вже до наступного осіннього заклику. Про це йдеться у дорученні президента Росії Володимира Путіна Міністерству оборони.

Зазначають, що попередньо Путін обіцяв, що реєстр не запрацює раніше 2025 року, але очевидно, щось пішло не за планом.

В Росії діятимуть електронні повістки

Електронні повістки вважатимуть врученими з моменту їх появи в особистому кабінеті. Після цього призовникам забороняється виїжджати за кордон, керувати автомобілем, брати кредити, бути самозайнятим та індивідуальним підприємцем, реєструвати нерухомість та автомобіль.

Також військкомати надсилатимуть повістки рекомендованими листами. Порядок денний буде вважатися врученим через 7 днів після відправки, навіть якщо людина не отримала її особисто.

Військкомати також отримають право надсилати повістки за місцем фактичного проживання, а не лише за місцем реєстрації. А інформацію про призовників військкомати зможуть отримувати у вишах, коледжах, виборчих комісіях, Фонді пенсійного та соціального страхування, судах та інших державних відомствах.

Що там із чисельністю російського війська

Нещодавно міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вихвалявся, що у 2023 році російську армію довели до 1 мільйона 150 тисяч особового складу. Далі вони хочуть, щоб усе зросло до 1,5 мільйона військових.

Примітно, що цифри про 1,5 мільйона особового складу у Кремлі озвучували ще наприкінці 2022 року.

Втім, звісно, ми розуміємо, якщо врахувати темпи, якими російські війська втрачають окупантів на війні проти України, то їх чисельність і дійсно постійно слід поповнювати.

Зауважте. Путін доручив забезпечити постановку громадян на військовий облік без особистої явки у військкомат та автоматичне підтвердження права на відстрочку від призову.