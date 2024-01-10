Електронні повістки: чи приберуть це питання із законопроєкту про мобілізацію

В Україні подали законопроєкт, де йдеться про можливість вручення електронних повісток. В оборонному комітеті пояснили, що буде з цим пунктом в документі.

Оборонний комітет має намір прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв, інформує 24 Канал.

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Чому планують прибрати з законопроєкту норму про е-повістки

Профільний комітет продовжує обговорювати законопроєкт про мобілізацію, який раніше збиралися розглянути в сесійній залі вже сьогодні (10 січня – 24 Канал).

Народний депутат Давид Арахамія у телеграмі повідомив, що розглядати документ у першому читанні в залі готуються 11 січня.

Наразі депутати вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. За словами Єгора Чернєва, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.

Призов людей з інвалідністю

Також є питання щодо призову людей із інвалідністю. За його словами, у Раді наполягають, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.

Чернєв висловив сподівання на досягнення консенсусу і спрямування документа на розгляд до залу.

Він зазначив, що великих суперечок щодо законопроєкту немає. Обґрунтовує норми законопроєкту міністерство оборони, а депутати надають свої пропозиції. Законотворці хочуть забалансувати документ між мотиваційними і примусовими нормами, щоб була не лише мобілізація, а і рекрутинг.

Окрім основного законопроєкту, відомо, що подали декілька альтернативних. У них відрізняється термін завершення (принаймні тимчасового) військової служби.

Міноборони пропонувало 36 місяців, але за словами Чернєва, в документі можуть визначити різні підходи для права на відпочинок для тих військових, які в тилу, і тих, які на передовій.

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