У Міноборони пояснили, чи обов'язково користуватись електронним кабінетом військовозобов'язаних

Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. Його планують запустити уже через кілька місяців.

Та чи обов'язково громадянам користуватися електронним кабінетом військовозобов'язаних, в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.

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Міноборони про е-кабінет військовозобов'язаних

Посадовиця зазначила, що кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи.

Але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина чи громадянки,

– підкреслила Черногоренко.

Також зазначила, що новий інструмент дозволить військовозобов'язаним передавати дані в зручний спосіб без необхідності фізично прибувати до ТЦК та СП чи робити ксерокопії документів. Окрім того, в е-кабінеті громадяни зможуть перевіряти коректність внесених про себе даних.

Заступниця Умєрова також додала, що в електронному реєстрі будуть тільки ті дані, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок при військовому обліку. Міноборони отримає інформацію про громадян від Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.