В е-кабінеті військовозобов'язаного потрібно буде вказати адресу, телефон та email, – Міноборони
Джерело:Радіо Свобода
З 18 травня в Україні набирає чинності новий закон про мобілізацію. Також тоді запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного.
Нюанси роботи електронного кабінету військовозобов'язаного розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
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Як оновлювати дані
За словами Черногоренко, кількість військовозобов'язаних, які будуть користуватися цим функціоналом, може досягати 70 – 80%. Для того, щоб оновити дані в електронному кабінеті, потрібно буде завантажити застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні поля.
Буде можливість робити це (оновлювати дані, – 24 Канал) дистанційно, без візиту до ТЦК та СП. Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв'яжеться із військовозобов'язаним і далі це буде робота між військовозобов'язаним і безпосередньо працівником ТЦК. Оновити дані можна буде з будь-якої зручної точки, в тому числі із з-за кордону,
– пояснила чиновниця.
У відомстві працюють над тим, щоб в застосунку була доступна проста і зручна функція – авторизуватися, вказати номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання. Пісдя цього можна буде отримати одразу інформацію з бази військовозобов'язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані щодо особи є в реєстрі.
Що загрожує тим, хто ухиляється від мобілізації
- Наразі військовозобов'язані, які ухиляються від мобілізації, притягуються до адміністративної відповідальності. Однак новий законопроєкт про військовий облік передбачає встановлення нових сум штрафів.
- За порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення): штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень. У разі свідомого ігнорування повісток та порушення правил ведення військового обліку, керівництво ТЦК може звернутися до поліції з проханням примусово доставити чоловіка до військкомату.
- Якщо затримання неможливе, очільник ТЦК надсилає особі рекомендованого листа поштою з вимогою прибути до військкомату. Днем вручення вимоги вважається день розписки або відмови в отриманні.
- Якщо протягом 10 днів чоловік ігнорує "вимогу", керівник ТЦК звертається до суду із проханням обмежити порушнику право користуватися транспортними засобами до виконання ним вимоги або її відкликання (після завершення мобілізації).