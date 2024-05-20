У Резерв+ буде електронний військовий квиток: як швидко він стане доступний
Повноцінна версія мобільного застосунку Резерв+ запрацює вже влітку. Імовірно, тоді й у додатку буде доступний електронний військовий квиток.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Повноцінна версія застосунку Резерв+, за попередніми даними, буде в червні. У додатку буде доступний електронний відповідник паперового військово-облікового документа і штрих-код. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються,
– заявив Дмитро Лазуткін.
За словами речника, це особливо актуально відтепер, коли усі військовозобов'язані мають носити з собою військово-облікові документи. Тож, у разі вимоги можна буде показувати електронний військовий квиток.
"За цей час з'явиться електронний документ у Резерв+, який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги", – додав він.
Резерв+: головне про застосунок
- З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років.
- У термін 60 днів військовозобовʼязані мають оновити інформацію про себе у військкоматі.
- Міноборони запустило застосунок Резерв+ для оновлення військово-облікових даних. Застосунок буде містити QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.
- За 2 дні після запуску застосунку уточнили свої дані через додаток уже 300 тисяч українців.