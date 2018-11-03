Електронний квиток в транспорті Києва: коли він з'явиться та як на це реагують пасажири

Електронний квиток у наземному громадському транспорті з'явився в Києві, проте, рано радіти, їх поки лише тестують розробники. А переваги технічного прогресу, за інформацією міської ради, кияни відчують десь за місяць.

В Івано-франківську оплатити проїзд можна за допомогою СМС, у Житомирі – банківською карткою або ж за допомогою мобільного додатку.

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А в Києві, столиці України, і досі старі добрі квитки та компостери. Біля них – місяць тому з'явилися валідатори. Такий собі аналог системи, як у метро.

Проте, якщо в підземці вже можна розрахуватися за допомогою проїзного, мобільного та кредитки, то наземний громадський транспорт пасе задніх. Валідатори тут лише тестують, як – не показують. Кондукторам досі нічого невідомо. Тим часом чиновники розповідають – до кінця місяця мають на меті запровадити єдиний електронний квиток.

Можна буде придбати платникову безконтактну карту, або розрахуватися за допомогою мобільного додатку з QR-кодом, або це може бути QR-код паперовий, який можна роздрукувати чи придбати касах метрополітену або терміналах Приватбанку тощо,

– розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Пасажири ж по-різному реагують на нововведення. Одні вважають, що затягли з цим, інші – за стару систему.

"Краще і так (електронний квиток – 24), і так зробити (звичайний квиток – 24), тому що в час пік не завжди кондуктор може пройти поміж людей", – зазначила пасажирка Тетяна.

Така система мені сподобалася ще в Ризі. Там можна купити талончик на будь-який час: на тиждень, на декілька днів, на місяць,

– сказав пасажир Олег.

У країнах Євросоюзу весь громадський транспорт об'єднаний. У сусідній Польщі місцеві вже навіть не пам'ятають, як давно перейшли на зручну систему. Зокрема, у Варшаві діє вона вже 10 років. "Це стандартна картка з фотографією. Коли входжу вперше з поповненою картою, маю активувати її у спеціальному автоматі. І потім вже дістаю тільки при перевірці картки контролерами", – наголосила жителька Варшави Вероніка Севастинович.

Поповнити її можна в інтернеті, в кіоску чи спеціальних автоматах. Також єдиний квиток зручний під час перевірки контролерами. Вони бачать дані паспорта і до якого числа дійсний проїзний.