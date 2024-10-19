Вибуховий пристрій виявили на електропідстанції на Дніпропетровщині, – Міненерго
Джерело:Міненерго
Енергетичний терор в Україні триває. Цього разу на одній з електричних підстанцій виявили вибуховий пристрій.
Небезпечну знахідку на енергооб'єкті виявили у суботу, 19 жовтня. Про це повідомило Міненерго.
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Вибухівку знайшли на підстанції на Дніпропетровщині
Під небезпекою перебувала підстанція у Дніпропетровській області.
У Дніпропетровській області під час огляду на території підстанції виявлено вибуховий пристрій,
– повідомили у Міненерго вранці у суботу.
Фахівці уже знешкодили небезпечну знахідку.
До слова, уже не вперше на Дніпропетровщині на території підстанцій виявляють вибухові пристрої. Подібний випадок уже траплявся 26 травня 2024 року.
Тоді, як і цього разу, для знешкодження викликали саперів.
Додамо, що під загрозою у ніч на 19 жовтня були енергооб'єкти у ще кількох областях України.
Так, після атаки "Шахедами" ввели аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях. Там були загоряння на підстанціях. Унаслідок бойових дій також було пошкодження лінії електропередач на Донеччині.