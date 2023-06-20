В Івано-Франківську на кладовищі з’явиться прокат велосипедів та електросамокатів

Руслан Марцінків анонсував появу електросамокатів та велосипедів на міському кладовищі в Івано-Франківську. Їх можна буде брати напрокат, щоб пересуватися лише територією цвинтаря.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своїх соцмережах анонсував появу прокатного транспорту на території міського кладовища. Він розповів, про які саме види транспорту мовиться.

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Навіщо потрібні електросамокати на кладовищі

Міський голова розповів про скарги жителів Івано-Франківська. Їм важко пересуватися по кладовищу За словами Марцінківа, війна, яку розв'язала Росія проти України, значно розширила територію цвинтаря. Тому місцева влада ухвалила нове рішення.

Вже найближчим часом на кладовищі з’являться електросамокати та велосипеди, які можна буде взяти напрокат,

– написав мер.

За його словами, завдяки цьому транспорту люди зможуть дістатися до могил родичів.



План-схема кладовища в Івано-Франківську / Фото Руслана Марцінківа

Який ще транспорт з'явиться на кладовищі в Івано-Франківську

Руслан Марцінків повідомив, що на цвинтарі може з'явитися автобус та дорожні знаки. Це питання нині опрацьовує його профільний заступник Михайло Смушак.

Сам Смушак нещодавно на брифінгу заявляв, що автобус може почати їздити вже у 2023 році. Він додав, що місцева влада планує якнайшвидше закупити самокати та велосипеди.

Таке рішення викликало неоднозначну реакцію в соцмережах. Деякі жителі сприйняли цю новину за анекдот. Інші питали, як люди похилого віку будуть їздити на самокатах по цвинтарю. Також було й чимало жартів у коментарях. Певні користувачі запропонували владі закупити ролики, лижі та катери.

Конфузні історії з закупівлями