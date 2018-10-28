Еліна Світоліна перемогла у своєму першому фіналі Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна завдяки фантастичному камбеку перемогла Слоан Стівенс у напруженому фіналі Підсумкового турніру WTA.

Зі старту фіналу Стівенс вийшла вперед з брейком 2:0. Світоліна не скористалася двома шансами відразу ж зробити зворотній брейк, після чого поступалася вже 1:4. Українка відіграла на своїй подачі потрійний брейкпоінт (2:4) і потім отримала два шанси на брейк. Але реалізувати брейкпоінт Світоліной не вдалося і далі дівчата по черзі брали свої гейми до кінця партії.

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Вперше виконати брейк Світоліна змогла в четвертому геймі другої партії, але наступну подачу втратила (3:2). Зрівняти рахунок Стівенс не вдалося – другий брейк для українки, яка потім відстояла свій гейм (5:2). На подачі суперниці Світоліна скористалася другим сетболом, щоб перевести гру у вирішальну партію.

Захистивши свій гейм, в затяжному геймі на подачі американки Світоліна реалізувала другий брейкпоінт і вийшла вперед. Боротьба зав'язалася і на подачі українки: трьома брейкпоінтами не скористалася американка, а Світоліна з третього геймбола збільшила відрив (3:0). Стівенс скоротила відставання, виконавши брейк, після чого знову втратила подачу (4:2). На цей раз українка свою перевагу втримала, зробивши ще один брейк, яким і завершила цей фінал.

Варто зазначити, що Еліна перевершила рекорд українського тенісу. В 1993 році Андрій Медведєв дійшов до півфіналу Підсумкового турніру ATP, де програв Піту Сампрасу.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу Світоліна перемогла Петру Квітову (2:0), Кароліну Плішкову (2:1), Каролін Возняцкі (2:1) і Кікі Бертенс в півфіналі (2:1).

Еліна Світоліна – Слоанс Стівенс 2:1 (3:6, 6:2, 6:2)

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