Еліна Світоліна вилетіла у півфіналі турніру в Монреалі
Українка тенісистка зупинилася за крок від фіналу Rogers Cup. Еліна, яка є минулорічною тріумфаторкою турніру в Монреалі, в одній другій поступилася Слоан Стівенс.
Українка жахливо розпочала поєдинок, дозволивши американці повести 4:0.
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Як не старалася, та врятувати партію Світоліна не змогла – 3:6.
У другому сеті боротьба була рівною. Але у вирішальний момент американка зуміла зробити брейк. І знову тріумфувала – 3:6.
У фіналі Rogers Cup Стівенс зіграє зі Сімоною Халеп. Ця поразка відкине Світоліну на 7-е місце рейтингу WTA.
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Джерело: 24 канал
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