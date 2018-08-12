Еліна Світоліна вилетіла у півфіналі турніру в Монреалі

Українка тенісистка зупинилася за крок від фіналу Rogers Cup. Еліна, яка є минулорічною тріумфаторкою турніру в Монреалі, в одній другій поступилася Слоан Стівенс.

Українка жахливо розпочала поєдинок, дозволивши американці повести 4:0.

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Як не старалася, та врятувати партію Світоліна не змогла – 3:6.

У другому сеті боротьба була рівною. Але у вирішальний момент американка зуміла зробити брейк. І знову тріумфувала – 3:6.

У фіналі Rogers Cup Стівенс зіграє зі Сімоною Халеп. Ця поразка відкине Світоліну на 7-е місце рейтингу WTA.

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