Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру в Римі
Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла Анетт Контавейт у двох сетах і стала першою фіналісткою Мастерса в Римі.
Про це повідомляє WTA.
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У першому сеті Світоліна взяла дві подачі суперниці Контавейт, віддавши одну свою. Українська тенісистка перемогла з рахунком 6:4.
Натомість, у другому сеті Еліна взяла дві подачі Контавейт і також здобула перемогу – 6:3.
Зазначається, що Контавейт хоч і проводила разючі атаки, але допускала занадто багато помилок, що призвело до її поразки.
У фіналі в Римі Світлоні зіграє з переможницею пари Сімона Халеп – Марія Шарапова.
Джерело: 24 Канал
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