Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла Анетт Контавейт у двох сетах і стала першою фіналісткою Мастерса в Римі.

Про це повідомляє WTA.

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У першому сеті Світоліна взяла дві подачі суперниці Контавейт, віддавши одну свою. Українська тенісистка перемогла з рахунком 6:4.

Натомість, у другому сеті Еліна взяла дві подачі Контавейт і також здобула перемогу – 6:3.

Зазначається, що Контавейт хоч і проводила разючі атаки, але допускала занадто багато помилок, що призвело до її поразки.

.@ElinaSvitolina will defend her title tomorrow as she moves on to the @InteBNLdItalia final!



Defeats Kontaveit 6-4, 6-3 pic.twitter.com/Tw8lVfLsxP — WTA (@WTA) May 19, 2018

У фіналі в Римі Світлоні зіграє з переможницею пари Сімона Халеп – Марія Шарапова.