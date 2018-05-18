Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру WTA у Римі здолала представницю Німеччини Анжеліку Кербер.

Після рівного початку гри, за рахунку 3:2 Світоліна віддала суперниці свою подачу, однак згодом зуміла відігратися, взявши чотири гейми підряд і вигравши сет 6:4.

Читайте також: Василь Ломаченко – найкращий боксер планети за версією телеканалу ESPN

З аналогічним рахунком закінчився і другий сет. Перші п’ять подач у ньому тенісистки віддавали суперниці – тут вправнішою була Світоліна, взявши три подачі Кербер. Саме це допомогло довести сет, а загалом і гру до перемоги.

Також сприяло перемозі і те, що Світоліна допустила лише одну подвійну помилку, у той час як у німкені за всю гру таких назбиралося аж вісім.

Читайте також: Фінал Ліги Чемпіонів: хто і коли виступатиме на святкових концертах у Києві

У півфіналі турніру Світоліна зіграє з переможницею пари Анетт Контавейт – Каролін Возняцкі.

Варто зазначити, що Світоліна є чинною переможницею турніру у Римі.