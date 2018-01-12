Еліна Світоліна зачарувала елегантним образом: фото
19:55, 12 січня 1628 Читать новость на русском
Перед стартом Australian Open відбувся традиційний гала-вечір для учасників турніру. Захід відбувся у п'ятизірковому готелі Sofitel Melbourne On Collins.
Серед гостей була і відома українська тенісистка Еліна Світоліна. Вона обрали для вечірки приголомшливу елегантну сукню чорного кольору.
А над образом Еліни працював стиліст Кевін Мерфі.
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Джерело: 24 Канал
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