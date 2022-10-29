Путін прорахувався, – екскерівник морських піхотинців США про "взяття" Києва за 3 дні

Окупантам на початку повномасштабного вторгнення не вдалось швидко захопити Україну, як вони планували. Колишній керівник морської піхоти США розповів, де прорахувався ворог.

Американський інтелектуал, письменник та ексвійськовий Еліот Акерман підтримує Україну від початку війни та часто буває у нашій державі. В інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, як Путін переоцінив можливості своїх військ.

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Війна була неминучою, але українці були готовими

Акерман зазначив, що відвернути війну Росії проти України було неможливо. Однак це був величезний прорахунок з боку Владіміра Путіна думати, що "друга армія світу" зможе швидко окупувати нашу державу та українці не чинитимуть опір.

Я не претендую на роль визначного експерта в питаннях України, і був тут всього кілька разів. Але, коли я приїхав перший раз, то мені було зрозуміло, що українці не здадуться Росії. Для розуміння цього було досить провести 5 хвилин на вулиці у Львові чи Києві. Це було кристально зрозуміло,

– сказав він.

На думку інтелектуала, навіть туалетний папір з обличчям Путіна є дуже потужним антиросійським меседжем. Ним екскерівник морської піхоти США мав змогу скористатися, коли бував у Львові.

Варте уваги – повне інтерв'ю Акермана про російсько-українську війну: дивіться відео

Відступ росіян продовжуватиметься

Вочевидь, світ приємно здивований перемогами Збройних Сил, на чому закцентував Еліот Акерман. Окрім того, він перерахував усі поразки путінських військ та спрогнозував розвиток ситуації на Херсонщині.

Російські сили відступили з Півночі України, з Київської та Чернігівської областей. Після того, коли росіяни не змогли захопити Харків і відступили з Ізюма та Лиману, сталося багато речей. Зараз так виглядає, що росіяни програють біля Херсона,

– констатував письменник.

Проте важливо розуміти, що російська армія є досі небезпечною. Через це Сполучені Штати повинні підтримувати нашу державу та надавати більше систем протиповітряної оборони. На думку колишнього військового, це допоможе не затягувати війну.

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Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов спрогнозував, коли українська армія звільнить Херсон. Він сказав, що наразі ЗСУ намагаються оточити місто та ізолювати російські війська. Найімовірніше, операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада.