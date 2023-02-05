Ті, кого зазвичай не бачать: Міноборони показало елітний підрозділ українського флоту
5 лютого 2023, 15:12Читать новость на русском
Джерело:Військове телебачення України
У лавах ЗСУ є елітні підрозділи, про них мало що відомо. Ба більше, їхня робота може навіть через роки буде прихована від громадськості.
Пресслужба Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України оприлюднила кадри служби елітного підрозділу українського флоту.
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У відомстві пообіцяли незабаром показати, чим живуть воїни цього підрозділу.
Серед тих, хто захищає головну гавань українського флоту, є ті, кого зазвичай не бачать. Вони виконують завдання, які навіть через роки будуть приховані від громадськості під грифом секретності,
– йдеться у повідомленні.
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- Формування підрозділів триває. Основу вже складають досвідчені військовослужбовці, які проявили себе на передовій.
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- Записатися можна за посиланням storm.mvs.gov.ua. Або ж у визначених ЦНАПах, перелік яких є на сайті. Також працює і гаряча лінія для консультацій – 0800100020.