Елтон Джон поділився враженнями від виступу в Україні

71-річний Елтон Джон взяв участь у благодійному концерті, який відбувся в Києві. Легендарний співак поділився враженнями від перебування в Україні.

Як відомо, британський артист став запрошеною зіркою на фестивалі "Кураж Базар". Під час світського заходу організатори влаштували українцям спеціальну благодійну акцію – "День з Елтоном Джоном". Легендарний вокаліст заспівав найвідоміші свої хіти та поспілкувався з прихильниками. За словами організаторів, всі виручені кошти передадуть на реалізацію проекту зі створення інформаційно освітнього центру для молоді, спрямованого на боротьбу зі СНІДом.

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Після виступу та інтерв'ю Елтон Джон зізнався, що він в захопленні від України. За його словами, українці чудово проінформовані у питаннях, які стосуються СНІДу, відтак артист бачить значний прогрес.

Чудовий вечір на фестивалі Фонду Елтона Джона у Києві. Я так пишаюся тим, як українці проінформовані і обізнані в питаннях ВІЛ. У нас такий величезний прогрес, оскільки ми почали працювати разом 11 років тому,

– написав Елтон Джон.

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn) 29 Тра 2018 р. о 11:29 PDT

Окрім цього, Елтон Джон розповів, що в захопленні від українських медіа, оскільки під час інтерв'ю співак та його чоловік Девід Ферніш отримали чималу підтримку журналістів.

"Я з Девідом взяли участь в ефірі українського радіо, щоб обговорити питання про ВІЛ на національному рівні. Ми були вражені від тої великої підтримки, яку отримали від ЗМІ", – додав Елтон Джон.