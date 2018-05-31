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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Елтон Джон поділився враженнями від виступу в Україні

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Елтон Джон у Києві
Елтон Джон у Києві / Фото з вільних джерел

71-річний Елтон Джон взяв участь у благодійному концерті, який відбувся в Києві. Легендарний співак поділився враженнями від перебування в Україні.

Як відомо, британський артист став запрошеною зіркою на фестивалі "Кураж Базар". Під час світського заходу організатори влаштували українцям спеціальну благодійну акцію – "День з Елтоном Джоном". Легендарний вокаліст заспівав найвідоміші свої хіти та поспілкувався з прихильниками. За словами організаторів, всі виручені кошти передадуть на реалізацію проекту зі створення інформаційно освітнього центру для молоді, спрямованого на боротьбу зі СНІДом. 

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Після виступу та інтерв'ю Елтон Джон зізнався, що він в захопленні від України. За його словами, українці чудово проінформовані у питаннях, які стосуються СНІДу, відтак артист бачить значний прогрес.

Чудовий вечір на фестивалі Фонду Елтона Джона у Києві. Я так пишаюся тим, як українці проінформовані і обізнані в питаннях ВІЛ. У нас такий величезний прогрес, оскільки ми почали працювати разом 11 років тому,
– написав Елтон Джон. 

 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

Окрім цього, Елтон Джон розповів, що в захопленні від українських медіа, оскільки під час інтерв'ю співак та його чоловік Девід Ферніш отримали чималу підтримку журналістів. 

"Я з Девідом взяли участь в ефірі українського радіо, щоб обговорити питання про ВІЛ на національному рівні. Ми були вражені від тої великої підтримки, яку отримали від ЗМІ", – додав Елтон Джон.

 

Допис, поширений Elton John (@eltonjohn)

 

Теги: LifeStyle Музика Елтон Джон СНІД благочинність
Джерело: 24 Канал
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