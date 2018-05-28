Елтон Джон прибув до Києва: фото

Легендарний співак Елтон Джон у понеділок, 28 травня, відвідав столицю України. Зокрема, він бере участь в акції, яка стосується профілактики та залучення до боротьби зі СНІДом в Україні.

На Арт-заводі "Платформа" в Києві відбудеться спеціальний "Кураж Базар", під час якого пройде благодійна акція "День з Елтоном Джоном", повідомляє Укрінформ. Читайте також: Офіційно: Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри "Головна фішка дня: зустріч з Елтоном", – зазначають організатори Кураж Базару.



Елтон Джон у Києві / Укрінформ Елтон Джон вже у Києві!

Нагадаємо, співак долучиться до благодійної акції з боротьби зі СНІДом в Україні pic.twitter.com/OgLPNGr2ZQ — Ukrinform (@UKRINFORM) 28 травня 2018 р.