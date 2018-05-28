Елтон Джон прибув до Києва: фото
Легендарний співак Елтон Джон у понеділок, 28 травня, відвідав столицю України. Зокрема, він бере участь в акції, яка стосується профілактики та залучення до боротьби зі СНІДом в Україні.
На Арт-заводі "Платформа" в Києві відбудеться спеціальний "Кураж Базар", під час якого пройде благодійна акція "День з Елтоном Джоном", повідомляє Укрінформ.
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"Головна фішка дня: зустріч з Елтоном", – зазначають організатори Кураж Базару.
Елтон Джон у Києві / Укрінформ
Джерело: 24 Канал
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