Ельза Госк продемонструвала на шоу Victoria's Secret білизну за мільйон доларів: розкішні фото

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк цього року отримала почесну місію – представити щорічний найдорожчий образ бренду на модному подіумі. Розкішне бра The Dream Angels Fantasy Bra коштує мільйон доларів і його презентація відбулась ще за кілька днів до показу.

Однак тріумфальний показ елітної білизни Victoria's Secret за участю 30-річної шведської моделі Ельзи Госк відбувся 8 листопада у Нью-Йорку. ЇЇ виступ став одним з найочікуваніших на Victoria's Secret Fashion Show 2018. Дорогоцінний бюстгальтер є справою рук ювелірного бренду Atelier Swarovski.

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На модний подіум білявка Ельза Госк вийшла в бра за мільйон доларів, стильних бікіні сірого кольору від Victoria's Secret, що чудово пасували до верху, а також традиційні "крила" з пір’я, сріблясті прикраси і босоніжки на підборах теж з пір’я. "Ангельський образ завершував ніжний сяючий макіяж і легкі кучері. На показі модель виглядала справжньою королевою.



Ельза Госк в дорогоцінному бра The Dream Angels Fantasy Bra



Ельза Госк в дорогоцінному бра The Dream Angels Fantasy Bra

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Хоч це і найдорожча білизна в історії бренду, однак Ельза Госк виглядала просто приголомшливо на фешн-події. А для вірних прихильниць щорічного шоу бренду організатори підготували сюрприз, – зовсім скоро в продаж надійде бюджетна копія дорогоцінного бра, яка буде коштувати всього 250 доларів.



Ельза Госк

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На шоу Victoria's Secret Ельза Госк також вийшла у ще одного не менш красивому, проте значно дешевшому образі, під назвою Celestial Angels. Варто додати, що в 2000 році "ангел" Жизель Бундхен удостоїлась честі представити бюстгальтер за 15 мільйонів доларів.