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      Ельза Госк продемонструвала на шоу Victoria's Secret білизну за мільйон доларів: розкішні фото

      606 Читать новость на русском
      Ельза Госк на Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Ельза Госк на Victoria's Secret Fashion Show 2018 / www.gettyimages.in

      "Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк цього року отримала почесну місію – представити щорічний найдорожчий образ бренду на модному подіумі. Розкішне бра The Dream Angels Fantasy Bra коштує мільйон доларів і його презентація відбулась ще за кілька днів до показу.

      Однак тріумфальний показ елітної білизни Victoria's Secret за участю 30-річної шведської моделі Ельзи Госк відбувся 8 листопада у Нью-Йорку. ЇЇ виступ став одним з найочікуваніших на Victoria's Secret Fashion Show 2018. Дорогоцінний бюстгальтер є справою рук ювелірного бренду Atelier Swarovski.

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      На модний подіум білявка Ельза Госк вийшла в бра за мільйон доларів, стильних бікіні сірого кольору від Victoria's Secret, що чудово пасували до верху, а також традиційні "крила" з пір’я, сріблясті прикраси і босоніжки на підборах теж з пір’я. "Ангельський образ завершував ніжний сяючий макіяж і легкі кучері. На показі модель виглядала справжньою королевою.

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Ельза Госк в дорогоцінному бра The Dream Angels Fantasy Bra

      Victoria's Secret Fashion Show 2018
      Ельза Госк в дорогоцінному бра The Dream Angels Fantasy Bra

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений moda (@modaseven_)

       

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      Хоч це і найдорожча білизна в історії бренду, однак Ельза Госк виглядала просто приголомшливо на фешн-події. А для вірних прихильниць щорічного шоу бренду організатори підготували сюрприз, – зовсім скоро в продаж надійде бюджетна копія дорогоцінного бра, яка буде коштувати всього 250 доларів.


      Ельза Госк

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Almost showtime look by @ctilburymakeup @victoriassecret

      Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

       

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      На шоу Victoria's Secret Ельза Госк також вийшла у ще одного не менш красивому, проте значно дешевшому образі, під назвою Celestial Angels. Варто додати, що в 2000 році "ангел" Жизель Бундхен удостоїлась честі представити бюстгальтер за 15 мільйонів доларів.

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Джерело: 24 Канал
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