Ельзі Госк – 30: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret
У середу, 7 листопада, свій ювілей святкує успішна і красива Ельза Госк. Вже декілька років поспіль вона в списку "ангелів" Victoria’s Secret. Пропонуємо згадати найкращі покази шведської моделі.
З 14-ти років Ельзі поступали пропозиції щодо зйомок. В цьому віці і розпочалась її кар’єра, яку вона часто ставила на перерву через навчання та гру в баскетбол.
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З 2011 року Ельза почала брати участь у показах Victoria’s Secret. Перший ефір з її участю, який вийшов на екрани 29 листопада того ж року, відбувся у Нью-Йорку на початку місяця. Саме в це місто переїхала шведська модель аби розвивати свою кар’єру. І вже з 2014 року Ельза офіційно стала "ангелом" Victoria’s Secret.
Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2012
Ельза Госк на Victoria's Secret Show (Pink Network) 2013
Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2014
Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2015
В 2016 році Ельзі Госк довірили відкривати шоу. Її поява була, як завжди, ефектною.
Ельза Госк відкриває Victoria's Secret Show 2016
Ельза Госк відкриває Victoria's Secret Show 2016
У 2017 році Ельза з'явилась на подіумі у яскраво-червоному наборі, який складався з бюстгальтера та трусиків, та з вогняними крилами за спиною.
Лінійку "Nomadic Adventure", яку представляла Ельза Госк, асоціювали з подорожами Африкою та Бразилією. Про це свідчили вогняні кольори та яскравий бісер, який прикрашав комплект.
Фото: vogue.co.uk