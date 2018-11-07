Ельзі Госк – 30: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret

У середу, 7 листопада, свій ювілей святкує успішна і красива Ельза Госк. Вже декілька років поспіль вона в списку "ангелів" Victoria’s Secret. Пропонуємо згадати найкращі покази шведської моделі.

З 14-ти років Ельзі поступали пропозиції щодо зйомок. В цьому віці і розпочалась її кар’єра, яку вона часто ставила на перерву через навчання та гру в баскетбол.

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З 2011 року Ельза почала брати участь у показах Victoria’s Secret. Перший ефір з її участю, який вийшов на екрани 29 листопада того ж року, відбувся у Нью-Йорку на початку місяця. Саме в це місто переїхала шведська модель аби розвивати свою кар’єру. І вже з 2014 року Ельза офіційно стала "ангелом" Victoria’s Secret.



Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2012



Ельза Госк на Victoria's Secret Show (Pink Network) 2013​



Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2014



Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2015

В 2016 році Ельзі Госк довірили відкривати шоу. Її поява була, як завжди, ефектною.



Ельза Госк відкриває Victoria's Secret Show 2016



Ельза Госк відкриває Victoria's Secret Show 2016

У 2017 році Ельза з'явилась на подіумі у яскраво-червоному наборі, який складався з бюстгальтера та трусиків, та з вогняними крилами за спиною.

Лінійку "Nomadic Adventure", яку представляла Ельза Госк, асоціювали з подорожами Африкою та Бразилією. Про це свідчили вогняні кольори та яскравий бісер, який прикрашав комплект.

Фото: vogue.co.uk