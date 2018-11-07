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      Ельзі Госк – 30: ефектні виходи моделі на показах Victoria’s Secret

      324 Читать новость на русском
      Ельза Госк
      Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

      У середу, 7 листопада, свій ювілей святкує успішна і красива Ельза Госк. Вже декілька років поспіль вона в списку "ангелів" Victoria’s Secret. Пропонуємо згадати найкращі покази шведської моделі.

      З 14-ти років Ельзі поступали пропозиції щодо зйомок. В цьому віці і розпочалась її кар’єра, яку вона часто ставила на перерву через навчання та гру в баскетбол.

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      З 2011 року Ельза почала брати участь у показах Victoria’s Secret. Перший ефір з її участю, який вийшов на екрани 29 листопада того ж року, відбувся у Нью-Йорку на початку місяця. Саме в це місто переїхала шведська модель аби розвивати свою кар’єру. І вже з 2014 року Ельза офіційно стала "ангелом" Victoria’s Secret.

      Ельза Госк
      Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2012 

      Ельза Госк
      Ельза Госк на Victoria's Secret Show (Pink Network) 2013​

      Ельза Госк
      Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2014

      Ельза Госк
      Ельза Госк на Victoria's Secret Show 2015

      В 2016 році Ельзі Госк довірили відкривати шоу. Її поява була, як завжди, ефектною.

      Ельза Госк
      Ельза Госк відкриває Victoria's Secret Show 2016

      Ельза Госк 2016
      Ельза Госк відкриває Victoria's Secret Show 2016

      У 2017 році Ельза з'явилась на подіумі у яскраво-червоному наборі, який складався з бюстгальтера та трусиків, та з вогняними крилами за спиною.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

       

      Лінійку "Nomadic Adventure", яку представляла Ельза Госк, асоціювали з подорожами Африкою та Бразилією. Про це свідчили вогняні кольори та яскравий бісер, який прикрашав комплект.

      Фото: vogue.co.uk

      Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
      Джерело: 24 Канал
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