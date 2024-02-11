Забудемо про "Шахеди": Світан назвав найефективніший спосіб закрити небо

Російська агресія проти України триває. Чи не щодня росіяни випускають по мирних містах дрони-камікадзе, які завдають чимало шкоди та забирають людські життя. Однак дроновим атакам можна ефективно протистояти.

Для цього Україні знадобився б бразильський легкий навчально-бойовий штурмовик EMB 314 Super Tucano. Про його переваги 24 Каналу детально розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Користь від штурмовиків EMB 314 Super Tucano

Україна потребує чимало засобів для боротьби з російськими ракетами та дронами. У знищенні останніх дуже добре підійшов би легкий навчально-бойовий штурмовик EMB 314 Super Tucano.

Він підходить за всіма параметрами для знищення аероцілей, тих же "Шахедів". Тобто не потрібно ганяти F-16 чи МіГ-29, які значно дорожчі в обслуговуванні. Цей літак може виконувати і повітряні, і наземні завдання,

– зазначив Роман Світан.

Навіть на землі EMB 314 може виконувати доволі серйозні завдання, там вбудовані пристрої нічного бачення, управління відбувається за допомогою шолома.

До слова, у 2019 році Україна планувала придбати ці штурмовики, однак з певних причин цю програму призупинили.

"Це новітній навчально-бойовий штурмовик, він багатофункціональний. Він нам потрібен. Потрібно спробувати відновити програму і отримати хоча б кілька ескадрилей цих штурмовиків", – наголосив льотчик-інструктор.

На ньому є два кулемети, а для знищення цілей йде малий розхід боєприпасів.

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Про "Шахеди" можна буде забути

Ці літаки збирають не лише в Бразилії, а й у Сполучених Штатах Америки. Використовують штурмовики EMB 314 Super Tucano більше десятка країн у світі.

"Потрібно розв'язати це питання, з перспективою збірки у нас цих літаків, домовившись з Бразилією та Сполученими Штатами. Безсумнівно, такі апарати матимуть попит ще десятки років для знищення безпілотників", – зауважив полковник запасу.

Ціна цих літаків різних модифікацій коливається від 9 до 18 мільйонів доларів. До прикладу, вартість винищувачів F-16 варіюється від 35 до 55 мільйонів доларів.

Навчити льотчика літати на цьому штурмовику можна за місяць. Якщо запустити ці літаки, за "Шахеди" при просто забудемо – перехоплювати їх можна ще до їхнього підльоту до кордонів,

– наголосив Світан.

Крім того, цей штурмовик може літати на вкрай низькій висоті, тож російська ППО може просто не побачити цей літак. Тим паче швидкість EMB 314 Super Tucano – 500 кілометрів на годину.

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