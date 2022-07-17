Це стане серйозним ударом для росії, – Фейгін про наслідки ембарго на імпорт золота
У Євросоюзі готують сьомий пакет санкцій проти росії, який, зокрема, включатиме і заборону на імпорт золота. Це матиме потужний вплив на країну-агресорку.
Так вважає і російський правозахисник Марк Фейгін. Про це він сказав на стрімі ютубу 24 каналу.
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За його словами, золото – це суттєвий дохід росії. Не варто плекати ілюзій, однак це вплине не стільки на державу, скільки на власників – олігархічних державних компаній.
Для них це стане серйозним ударом,
– сказав Фейгін.
І пояснив, що основним покупцем золота є цивілізований Захід. А цього цінного металу у країнах третього світу і так багато, однак платити за нього ще й росії немає можливостей.
"Я б сказав, що, мабуть, вони щось замовчують. Я думаю, що робота вже триває. Можливо, ембарго буде не одномоментним. Однак золото може бути ще й відволікаючим маневром", – вважає правозахисник.
На його думку, у сьомому пакеті також можуть узагалі відмовитися від російського газу до кінця 2023 року.
Повністю інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео
Російське золото – під загрозою санкцій
- У 2021 році росія була другою країною у світі за обсягами вироблення золота з часткою на рівні 9,5%. Державу-агресорку випередив лише Китай.
- Велика частка дорогоцінного металу була спрямована на експорт, проте у 2022 році ситуація змінилася.
- На жаль, росія все ще має шанс продавати свої дорогоцінні метали до країн, які не вводять санкції. Зокрема мовиться про Індію та Китай. Проте водночас вони розраховують на суттєві знижки.
- Зараз у Європейській комісії представили 7 пакет санкцій проти росії за військову агресію в Україні. Під загрозою санкцій опинилося російське золото – заборона на імпорт та посилення контроль над експортом подвійного використання та передових технологій.