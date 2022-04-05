Ембарго на вугілля, заборона для кораблів: у ЄС представили 5-й пакет санкцій проти Росії

Світ шокований звірствами, до яких Росія вдається в Україні. 5 квітня в Євросоюзі представили черговий пакет санкцій, спрямований проти держави-агресорки.

Про це під час брифінгу заявила Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії. Вона шокована кадрами з Бучі та інших населених пунктів, які вдалося звільнити від окупантів.

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Напередодні посадовиця поспілкувалася з президентом Зеленським й запевнила його, що у ці важкі часи Україна може розраховувати на повну підтрмику з боку Європейської комісії.

Росія веде жорстоку, нещадну війну, зокрема – проти мирного населення України. Нам слід підтримувати максимальний тиск,

– підкерслила фон дер Ляєн.

Вона згадала й про комісію, яка займається розслідуванням злочинів Росії проти України. До слова, раніше Зеленський анонсував приїзд посадовиці до Києва, але термінів не називав.

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Які заходи пропонують вжити в ЄС

Президентка Єврокомісії пояснила, що у п'ятому пакеті санкцій – закриття портів для російських суден, ембарго на вугілля, та низка інших обмежень. "Ми також працюємо над додатковими санкціями, зокрема – щодо імпорту нафти", – зазначила посадовиця.

Крім цього, Європейська комісія пропонує заборонити експорт напівпровідників, машин та транспортного обладнання до Росії на суму 10 мільярдів євро. Компаніям держави-агресорки можуть заборонити брати участь у держзакупівлях ЄС. Під обмеження, ймовірно, потраплять й транзакції із 4 банками Росії, серед них – ВТБ.

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