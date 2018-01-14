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Ембер Херд опублікувала свої пікантні фото, які зробила її екс-кохана

23:07, 14 січня 1918 Читать новость на русском
Ембер Херд
Ембер Херд / Фото з Instagram

31-річна голлівудська актриса Ембер Херд показала пікантні фото, які були зроблені відомим фотографом Тасею ван Рі. Жінки колись прожили разом в цивільному шлюбі 5 років.

Фото Ембер опублікувала в Instagram.

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"Виправдання @tasyavanre", – лаконічно підписала фото Ембер.


Ембер Херд

Чи можна говорити, що Ембер відновила стосунки із колишньою коханою – невідомо. Коли Ембер зустрічалася із Джонні Деппом та Ілоном Маском, постійно ходили чутки про те, що актриса має стосунки й з жінками. Однак нещодавно Ембер Херд помітили в компанії Ілона Маска після їхнього розлучення у Чилі.


Ембер Херд

Теги: Кіно LifeStyle ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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