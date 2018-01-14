Ембер Херд опублікувала свої пікантні фото, які зробила її екс-кохана

31-річна голлівудська актриса Ембер Херд показала пікантні фото, які були зроблені відомим фотографом Тасею ван Рі. Жінки колись прожили разом в цивільному шлюбі 5 років.

Фото Ембер опублікувала в Instagram.

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"Виправдання @tasyavanre", – лаконічно підписала фото Ембер.



Ембер Херд

Чи можна говорити, що Ембер відновила стосунки із колишньою коханою – невідомо. Коли Ембер зустрічалася із Джонні Деппом та Ілоном Маском, постійно ходили чутки про те, що актриса має стосунки й з жінками. Однак нещодавно Ембер Херд помітили в компанії Ілона Маска після їхнього розлучення у Чилі.



Ембер Херд