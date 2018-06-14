Ембер Хьорд підловили на побаченні з новим чоловіком: фото

Голлівудську кіноактрису Ембер Хьорд папараці підловили на побаченні з новим коханим – арт-дилером Віто Шнабелем. Пара гуляла на Бруклінському півострові Коні-Айленд та вечеряла у ресторані російської кухні.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Близько двох годин пара прогулювалась вулицями півострова, після чого зайшла поїсти в ресторан російської кухні "Tatiana", завершивши посиденьки глибоко за північ.

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Ембер Хьорд і Віто Шнабель

Для вечірньої прогулянки Ембер Хьорд обрала зручний комбінезон коричневого кольору, підкресливши образ чорною сумочкою і таким же взуття. А Віто Шнабель обрав вільні чорні штани та блакитну сорочку.

Вперше Ембер і Віто засвітились в об’єктивах папараці на початку травня. Тоді вони сиділи разом на задньому сидінні позашляховика в Нью-Йорку. Відтоді пару більше не бачили разом і лише зараз їх вдалось знову зафіксувати в Брукліні.

Нагадаємо, що 32-річна американка Ембер на початку цього року порвала стосунки з мільярдером Ілона Маском, а Віто в минулому році, після трьох років стосунків, завершив роман з супермоделлю Хайді Клум.