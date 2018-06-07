Емілі Ратажковскі – 27: найгарячіші фото моделі (18+)

7 червня американська модель Емілі Ратажковскі святкує свій 27-ий день народження. За час своєї кар'єри вона стала однією з найпопулярніших манекенниць світу. 24 канал вирішив пригадати її найгарячіші фото, опубліковані у 2018 році.

Сексапільна, епатажна та стильна – такою звикли бачити Емілі Ратажковскі її прихильники. Зірка славиться своєю непередбачуваністю, тому спрогнозувати, яким буде наступний її допис у соціальній мережі просто неможливо.

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Дівчина народилась 1991 року в Лондоні у творчій сім'ї: батько моделі – польський художник, а мати – письменниця. Родина згодом переїхала до сонячної Каліфорнії, де й зростала Емілі Ратажковскі.

Birthday bikini baby! @emrata Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 7 Чер 2018 р. о 7:48 PDT

Хоч у дитинстві дівчина мріяла стати акторкою, вже у 14 років вона розпочинає свою модельну кар'єру, підписавши контракт з Ford Models. Це був перший її крок до світової слави. Після навчання в Каліфорнійському університеті, де Емілі Ратажковскі вивчала образотворче мистецтво, вона повністю присвячує себе кар'єрі манекенниці. За кілька років нетипова зовнішність моделі підкорила весь світ.

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Знаковими роботами у її творчості стала участь у провокативних образах. Зокрема, Емілі Ратажковскі оголилась у кліпі "Blurred Lines" Робіна Тіка.

Дивіться відео кліпу Робіна Тіка на пісню "Blurred Lines" (18+):

У свої 27 років Емілі Ратажковскі – одна з найуспішніших моделей. Зірка – знана любителька сексуальних фотосесій, які часто влаштовує її чоловік – актор Себастьян Бір-Макклард. У день народження звабливої Емілі Ратажковскі 24 канал вирішив пригадати найгарячіші фото, які опублікувала модель з початку 2018 року.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 4 Чер 2018 р. о 6:44 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 3 Чер 2018 р. о 8:01 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Тра 2018 р. о 8:13 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 15 Тра 2018 р. о 10:20 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Тра 2018 р. о 2:02 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Кві 2018 р. о 11:00 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Кві 2018 р. о 10:30 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Бер 2018 р. о 12:02 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 6 Бер 2018 р. о 11:41 PST

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 20 Лют 2018 р. о 12:09 PST