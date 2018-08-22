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Емілі Ратажковскі показала фантастичну фігуру на оголеному фото: 18+

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Фото з Іnstagram

Емілі Ратажковскі є однією з найпопулярніших моделей, яка захоплює шанувальників своїми приголомшливими формами.

Емілі регулярно публікує в Instagram звабливі кадри, на яких демонструє свою фігуру. Так, недавно вона виклала фото, на якому позує топлес, прикриваючи пишні груди руками.

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Емілі Ратажковскі

Ратажковскі називають однією з найрозкутіших Топ-моделей, дівчина зовсім не соромиться демонструвати свої форми на публіці. Тому не дивно, що в неї ціла армія шанувальників – лише на її сторінку в Instagram підписані понад 19 мільйонів користувачів.

 

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі Еротика
Джерело: 24 Канал
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