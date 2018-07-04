Емілі Ратажковскі прийшла на вечірку у прозорому топі з металу: фото

27-річна американська модель Емілі Ратажковскі знає, як привернути увагу. Нещодавно дівчина у провокативному образі відвідала вечірку Vogue під час Тижня моди у Парижі Fashion Haute Couture.

Ратажковскі вирішила не упускати можливості оголитися і з’явилася на публіці у топі-кольчузі з металевих елементів, який оголював її груди. Звісно ж вона не одягала білизни під топ.

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Модель доповнила образ строгим чорним брючним костюмом та босоніжками на шпильках.

Емілі Ратажковскі у Парижі