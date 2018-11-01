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      Емілі Ратажковскі прийшла на вечірку в образі сексуальної дикунки: фото

      1461 Читать новость на русском
      Емілі Ратажковскі
      Емілі Ратажковскі / www.express.co.uk

      Американська модель Емілі Ратажковскі, яка часто оголюється у фотосесіях, вирішила продемонструвати свою фантастичну фігуру і на Хелловін.

      27-річна зірка обрала образ печерної жінки із стрічки "Мільйон років до нашої ери". Емілі завітала на вечірку в один з нічних закладів Лос-Анджелеса у костюмі, який складався з бюстгальтера і спідниці, зшитих шматком шкіри.

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      До костюму Ратажковскі підібрала взуття у такому ж стилі. Струнке тіло Емілі покрила блискітками та нанесла насичений макіяж.

      Емілі Ратажковскі на Хелловін 2018

      Героїня стрічки "Мільйон років до нашої ери"

      Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Мода Хелловін
      Джерело: 24 Канал
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