Емілі Ратажковскі прийшла на вечірку в образі сексуальної дикунки: фото

Американська модель Емілі Ратажковскі, яка часто оголюється у фотосесіях, вирішила продемонструвати свою фантастичну фігуру і на Хелловін.

27-річна зірка обрала образ печерної жінки із стрічки "Мільйон років до нашої ери". Емілі завітала на вечірку в один з нічних закладів Лос-Анджелеса у костюмі, який складався з бюстгальтера і спідниці, зшитих шматком шкіри.

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До костюму Ратажковскі підібрала взуття у такому ж стилі. Струнке тіло Емілі покрила блискітками та нанесла насичений макіяж.

Емілі Ратажковскі на Хелловін 2018

Героїня стрічки "Мільйон років до нашої ери"