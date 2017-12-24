Емілі Ратажковскі зачарувала спокусливими формами у стильних купальниках: відео
23:01, 24 грудня 2374 Читать новость на русском
Американська модель та актриса Емілі Ратажковскі вкотре спокушає своїх підписників своїми стрункими формами у купальниках з власної колекції.
Апетитні відео з'явились на сторінці Емілі в Instagram, а також на сторінці лінійки купальників моделі.
Зірка напередодні Різдва відпочиває на морському березі разом із сім'єю, про що свідчать підписи під фото та світлина, опублікована в Instagram Stories Ратажковскі.
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"Мама зняла відео, стережіться", – йдеться у підписі до фото.
Фото з батьком Емілі
Джерело: 24 Канал
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