Емілія Кларк і Джейсон Момоа зобразили "брудні танці" на троні з "Гри престолів"

Виконавці ролей Дейенеріс Таргарієн і Кхала Дрога у культовому серіалі "Гра престолів" Емілія Кларк і Джейсон Момоа побували на заході, присвяченому серіалу і зробили фото коло головного символу залізного трону.

Актриса опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Емілія Кларк з жахом прокоментувала фінал "Гри престолів"

"Я хотіла б подякувати алкоголю за те, що додав мені хоробрості зробити це", – написала Емілія Кларк до фото.

Ось так Кларк і Момоа повторили сцену з романтичного фільму "Брудні танці", коли персонаж Патрік Свейзі піднімає над головою героїню Дженніфер Грей.

Допис, поширений користувачем @emilia_clarke 3 Чер 2018 р. о 1:58 PDT



Кадр з фільму "Брудні танці"

Крім того, Кларк опублікувала ще одне фото з акторами "Гри престолів".

"Я отримала меч і корону", – додала вона.



Instagram Емілії Кларк