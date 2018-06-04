Емілія Кларк і Джейсон Момоа зобразили "брудні танці" на троні з "Гри престолів"
Виконавці ролей Дейенеріс Таргарієн і Кхала Дрога у культовому серіалі "Гра престолів" Емілія Кларк і Джейсон Момоа побували на заході, присвяченому серіалу і зробили фото коло головного символу залізного трону.
Актриса опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.
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"Я хотіла б подякувати алкоголю за те, що додав мені хоробрості зробити це", – написала Емілія Кларк до фото.
Ось так Кларк і Момоа повторили сцену з романтичного фільму "Брудні танці", коли персонаж Патрік Свейзі піднімає над головою героїню Дженніфер Грей.
Кадр з фільму "Брудні танці"
Крім того, Кларк опублікувала ще одне фото з акторами "Гри престолів".
"Я отримала меч і корону", – додала вона.
Instagram Емілії Кларк