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Емілія Кларк і Джейсон Момоа зобразили "брудні танці" на троні з "Гри престолів"

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Дейенеріс Таргарієн на залізному троні
Дейенеріс Таргарієн на залізному троні / Фото з відкритих джерел

Виконавці ролей Дейенеріс Таргарієн і Кхала Дрога у культовому серіалі "Гра престолів" Емілія Кларк і Джейсон Момоа побували на заході, присвяченому серіалу і зробили фото коло головного символу залізного трону.

Актриса опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

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"Я хотіла б подякувати алкоголю за те, що додав мені хоробрості зробити це", – написала Емілія Кларк до фото.

Ось так Кларк і Момоа повторили сцену з романтичного фільму "Брудні танці", коли персонаж Патрік Свейзі піднімає над головою героїню Дженніфер Грей.

брудні танці
Кадр з фільму "Брудні танці"

Крім того, Кларк опублікувала ще одне фото з акторами "Гри престолів". 

"Я отримала меч і корону", – додала вона.


Instagram Емілії Кларк

Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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