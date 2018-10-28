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      Емілія Кларк одягнула прозору сукню на вручення престижної премії: фото

      1917 Читать новость на русском
      Емілія Кларк на церемонії нагородження премією "Британія"
      Емілія Кларк на церемонії нагородження премією "Британія" / www.gettyimages.in

      У п’ятницю, 26 жовтня, відбулась щорічна церемонія вручення премії "Британія", яка присуджується за внесок в розвиток кінематографу і телебачення. Однією із володарів премії стала знаменита героїня серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк.

      На 30-ту церемонію нагородження прийшло безліч знаменитостей: Кейт Бланшетт, Джим Керрі, Джоан Коллінз, Джон Шлезінгер, Стів Макквін, Деміен Льюїс, Кевін Фейдж та багато інших. Захід відбувся в готелі Beverly Hilton в Лос-Анджелесі.

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      Переможці премії "Британія"

      З-поміж усіх зірок особливо виділилась британська актриса Емілія Кларк, яка зачарувала своїм провокативним образом. Для світської події "Матір Драконів" обрала стильну фатинову сукню, яка ледь просвічувалась і мала глибоке декольте. Свій образ актриса доповнила чорним жакетом та босоніжками і стильними прикрасами. Коротка стрижка та нюдовий макіяж чудово доповнили "look" зірки, яка отримала чергову нагороду в галузі кіно.


      Емілія Кларк на церемонії нагородження премією "Британія"


      Емілія Кларк на церемонії нагородження премією "Британія"

      Нагадаємо, що декілька днів тому Емілія Кларк відсвяткувала своє 32 день народження, а вже через кілька днів показала романтичне фото зі своїм коханим. Ним виявився американський режисер Чарлі Макдавелл.

      Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Мода Нагороди
      Джерело: 24 Канал
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