Емілія Кларк зізналась, як планує незвично попрощатись з "Грою престолів"
Зірка популярного серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк розповіла, що планує влаштувати "тихе прощання" зі стрічкою, зробивши собі символічне татуювання.
Про це британська кіноактриса розповіла в ефірі телешоу "Live with Kelly & Ryan". 31-річна актриса зізналась, що давно мріє ніколи не розлучатися з легендарним серіалом "Гра престолів".
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Однак вона розуміє, що рано чи пізно це трапиться, тому "Мати драконів" хоче назавжди залишити у своїй пам'яті телевізійний проект за допомогою татуювання.
Я зроблю татуювання на внутрішній стороні зап'ястя. Це буде дракон, і він буде летіти. Це буде круто. Таке тихе прощання,
– поділилася Емілія Кларк.
Варто додати, що саме цей серіал приніс кіноактрисі незвичайну популярність. Перший епізод "Гри престолів" глядачі побачили в 2011 році, а заключний 8 сезон вийде в ефір каналу HBO в 2019 році.