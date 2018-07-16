Емма Уотсон у стильному капелюшку і вінтажній сукні відвідала тенісний турнір: фото
Британська актриса Емма Уотсон, яка зіграла Герміону у серії фільмів про Гаррі Поттера, відвідала фінал тенісного турніру Вімблдон-2018.
Папараці сфотографували Емму в компанії актора Люка Еванса, які разом знялися у фільмі "Красуня і Чудовисько".
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Емма Уотсон та Люк Еванс
Актори були партнерами на знімальному майданчику фільму "Красуня і Чудовисько"
Для перегляду турніру Уотсон обрала елегантну вінтажну сукню від Ralph Lauren пісочного кольору та капелюх такого ж відтінку. Зірка доповнила образ об’ємним ременем та клатчем у вигляді книги.
Уотсон ретельно приховує своє особисте життя, але як довідалися ЗМІ, актриса закрутила роман з зіркою серіалу "Хор", актором та музикантом Кордом Оверстрітом.