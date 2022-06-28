Макрон не збирається називати Росію країною-терористом

Російські військові щодня тероризують мирне населення України. Попри криваві дії окупантів французький президент Еммануель Макрон говорить про відсутність потреби використовувати щодо Росії термін "держава – спонсор тероризму".

Макрон пояснив, що кваліфікація Росії не впливає на санкції

Про це президент Франції заявив після зустрічі лідерів "Групи семи". Макрон зазначив, що для того, аби запроваджувати санкції проти Росії – не потрібна жодна кваліфікація.

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Ми засуджуємо ці воєнні злочини, але нам не потрібна жодна кваліфікація, щоб впроваджувати ці санкції проти Росії,

– сказав французький лідер.

Зеленський закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму

Від початку повномасштабної війни російські військові скоїли не один терористичний акт проти мирних українців. Нещодавно війська агресора завдали удару по цивільних об'єктах у Чорткові, Києві, Харкові та в інших містах.

У понеділок, 27 червня, окупанти ракетами вдарили по торгово-розважальному центру в Кременчуку, внаслідок чого загинуло щонайменше 18 людей.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Кременчука – одним із найзухваліших терористичних актів в історії всієї Європи. За його словами, Росія стала найбільшою терористичною організацією світу.

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У вівторок, 28 червня, Зеленський закликав міжнародну спільноту визнати Росію державою-спонсором тероризму. Глава держави зазначив, що світ здатний та повинен зупинити російський терор.

Додамо, що наприкінці травня міністр оборони Олексій Резніков закликав НАТО визнати, що Росія – держава-спонсор тероризму.

Лідери країн НАТО зберуться на саміті у Мадриді, який триватиме з 28 до 30 червня. На саміт буде затверджено нову стратегічну концепцію Альянсу, відповідно до якої Росію визначать найбільшою і прямою загрозою.

Зауважимо, що Росія продовжила тероризувати українців і 28 червня, коли ракетами вдарила по Дніпру. Дві крилаті ракети "Калібр" влучили в СТО, де під завалами опинилися люди.

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