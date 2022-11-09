Емоції мають бути стриманими, – Зеленський прокоментував ситуацію на Херсонщині

9 листопада 2022 , 22:37
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Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію довкола Херсона. Він відзначив, що в інформаційному просторі сьогодні було дуже багато радощів.

Однак Зеленський наголосив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.

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Президент зазначив, що розповідати деталі наших операцій не буде, аби не допомагати ворогу.

Ми все виборюємо

Глава держави пояснив, що слід розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили.

Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв,
– наголосив Зеленський.

Тому українські захисники рухаються дуже акуратно, без емоцій та зайвого ризику. 

 

Дивіться звернення Зеленського за 9 листопада – відео:

 

Автор: Ольга Музика