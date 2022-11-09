Емоції мають бути стриманими, – Зеленський прокоментував ситуацію на Херсонщині
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію довкола Херсона. Він відзначив, що в інформаційному просторі сьогодні було дуже багато радощів.
Однак Зеленський наголосив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.
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Президент зазначив, що розповідати деталі наших операцій не буде, аби не допомагати ворогу.
Ми все виборюємо
Глава держави пояснив, що слід розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили.
Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв,
– наголосив Зеленський.
Тому українські захисники рухаються дуже акуратно, без емоцій та зайвого ризику.
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