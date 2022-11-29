Держдеп США заговорив про енергетичну допомогу: що саме можуть надати Україні

США планують оголосити новий пакет допомоги, аби підтримати українську енергетику. Насамперед може йтися про надання фінансової підтримки.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, важко передбачити, про яку саме допомогу Києву може оголосити Вашингтон.

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Харченко додав, що після регулярних масованих атак Росії по Україні наша енергосистема перебуває у критичному стані.

Що потрібно Україні, аби відновити енергосистему

Україна має 2 ключові потреби для того, аби відновити роботу енергосистеми та зробити її більш стабільною.

Перша потреба – це високовольтні трансформатори . Як розповів Харченко, США не виробляють таке обладнання, яке потрібно Україні. Однак вони можуть допомогти фінансово, аби Київ зміг швидко закупити те, що необхідно.

. Як розповів Харченко, США не виробляють таке обладнання, яке потрібно Україні. Однак вони можуть допомогти фінансово, аби Київ зміг швидко закупити те, що необхідно. Друга – це газотурбінні або газопоршневі електростанції. Вони могли б підстрахувати Україну генерацією електроенергії у найбільш скрутних ситуаціях. Як зазначив експерт, такі станції доволі дорогі. Однак вони є у США. На додачу Вашингтон міг би виділити кошти на їх закупівлю.

У чому складнощі з постачанням високовольтних трансформаторів

Як зазначив директор Центру досліджень енергетики, головним виробником високовольтних трансформаторів, яких бракує Україні, є азійські країни. Саме там зосереджене виробництво і можна знайти вже готові вироби.

Зараз тривають активні перемовини про те, яким чином можна доставити такі трансформатори в Україну. Наші колеги готові нам допомогти в якомога коротші терміни,

– повідомив Харченко.

Він додав, що високовольтні трансформатори можуть з'явитися в Україні за 2 – 3 місяці.

Газотурбінні електростанції можуть підтримати критичну інфраструктуру

Водночас газотурбінні електростанції можна доставити набагато швидше. За словами директора Центру досліджень енергетики, таких виробів у світі багато – їх переважно використовують як резервні потужності.

Олександр Харченко директор Центру досліджень енергетики Ці станції перетворюють газ на електроенергію. Багато з них – модульного типу, тобто вони легко транспортуються. Хоча вони мають не дуже велику потужність – 25 – 40 мегават, їхня перевага саме у тому, що їх легко перевозити.

Як зазначив Харченко, якщо привезти певну кількість таких електростанцій в Україну, то вони можуть забезпечити підтримку критичної інфраструктури.

"Ми ставимо таку модульну електростанцію, і вона може живити канали водопостачання чи роботу бойлерних, які видають тепло у мережу. Це буде величезним здобутком з точки зору енергетичної безпеки щонайменше для великих міст", – наголосив експерт.

Енергетичні проблеми в Україні: коротко

Енергетична система України перебуває під постійними обстрілами окупантів. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вже немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не зазнала атак Росії.

Унаслідок масованих ударів по критичних об'єктах ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Україна витримала вже 7 хвиль пошкоджень енергосистеми та відключень світла.

В Офісі Президента розповіли про план того, як Україна переживе цю зиму. Зокрема, один із пунктів плану включає ремонт об'єктів енергетичної системи, з яким нам мають допомогти партнери.

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