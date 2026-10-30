Росія зможе безкарно бити по Україні: яку пастку приховує енергетичне перемир'я США

США пропонують Україні та Росії припинити удари по енергетичній інфраструктурі, однак така домовленість може виявитися вигіднішою для Москви. Запропонований формат перемир'я може обмежити українські атаки на російські нафтопереробні заводи, не забезпечивши Києву рівноцінних переваг.

В ексклюзивному інтерв'ю для War & Politics 24 професор американістики Скотт Лукас пояснив, чому пропозиція Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера викликає питання, як енергетичне перемир'я може вплинути на оборону України взимку та чому переговори зі США ще не означають готовності Кремля до реальних поступок.

Чому енергетичне перемир'я може бути вигідним Росії?

На початку вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували ідею енергетичного перемир'я. За задумом, Росія мала б припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі, а Україна натомість зупинила б атаки на російські нафтопереробні заводи.

Експерт зазначає, що сама ідея припинення ударів по енергетиці могла б допомогти Україні пережити зиму. Однак запропонований американцями підхід він вважає нерівноцінним для обох сторін.

Віткофф і Кушнер представили це як припинення вогню "нафтопереробний завод за нафтопереробним заводом". Це не має сенсу як захід зміцнення довіри, оскільки це вигідно лише росіянам,

– пояснив експерт.

Він звернув увагу на те, що Україна має лише один нафтопереробний завод, який уже тривалий час не працює на повну потужність. Росія ж має значно більше таких підприємств, по яких українські військові можуть завдавати ударів.

Тож, припинення атак за запропонованим принципом може обмежити можливості України впливати на російську нафтову галузь. Водночас Київ потребує реальних гарантій того, що Москва припинить удари по українській енергетиці.

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Які умови мирної угоди можуть просувати США?

Енергетичне перемир'я – не єдина пропозиція, яку обговорюють у межах дипломатичних зусиль США. За словами експерта, Стів Віткофф і Джаред Кушнер також можуть повертатися до ідеї територіальних поступок з боку України. Йдеться про можливий обмін: Україна передає Росії решту підконтрольної Києву частини Донецької області, а Москва відмовляється від частини окупованих територій у Запорізькій та Херсонській областях.

Однак, як наголошує експерт, Росія не пропонує повернути всі окуповані території на півдні. Водночас частина Донеччини, про яку йдеться, має важливе оборонне значення для України.

Президент Володимир Зеленський, за словами експерта, чітко дав зрозуміти, що Україна не погоджується на обмін територіями. Крім того, припинення вогню не повинно означати юридичного визнання окупованих українських земель російськими.

Чому переговори не гарантують завершення війни?

Експерт також скептично оцінює заяви Кремля про наближення завершення війни. Слова помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова про близьке завершення бойових дій не обов'язково свідчать про готовність Росії до компромісу. Він припускає, що Москва може говорити про наближення кінця війни, маючи на увазі досягнення власних цілей, зокрема захоплення решти Донбасу.

За оцінкою експерта, Кремль і надалі може затягувати переговори, водночас намагаючись посилити військовий тиск на Україну взимку. Тому технічні контакти між сторонами ще не означають, що Росія готова відмовитися від максимальних вимог.

Для реального просування до миру потрібні не лише переговори про припинення вогню, а й конкретні домовленості щодо гарантій безпеки України, її обороноздатності та територіального питання.