Цілеспрямований удар по енергетиці: у Херсоні окупанти атакували ТЕЦ

Попри "енергетичне перемир'я", Росія продовжує атакувати енергооб'єкти України. Так, 4 квітня російська армія завдала цілеспрямованого удару по ТЕЦ у Херсоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Росіяни вдарили по ТЕЦ у Херсоні

Президент України у вечірньому зверненні повідомив, що у п'ятницю, 4 квітня, Росія завдала нового цілеспрямованого удару по об'єкту енергетики. Так, окупанти вдарили FPV-дроном по ТЕЦ у Херсоні.

Такі удари не можуть бути випадковістю – росіяни знають, що це саме об'єкт енергетики й що такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами й дронами, бомбами чи артилерією,

– прокоментував Зеленський удар по ТЕЦ.

Український гарант додав, що для росіян дипломатія – це пусте слово. Відтак, Зеленський закликав посилити тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки свої дії та порушених домовленостей.

Крім того, Зеленський зауважив, що такі удари вкотре доводять – Росія не хоче закінчення війни, а хоче лише продовження. Він наголосив, що окупантів не можливо примусити до миру розмовами чи очікуваннями.

"Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру стати ефективними. Розраховуємо на Америку, на Європу, на інших партнерів – розраховуємо на їхню змогу натиснути на єдину причину війни, а саме – на російське бажання знищувати та вбивати", – резюмував Зеленський.

Варто наголосити, що росіяни не припиняють тероризувати Херсонщину дронами. Так, 31 березня у Дніпровському районі Херсона російський дрон поранив 3 людей, серед них 61-річний сімейний лікар.