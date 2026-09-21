Трамп просуває енергетичне перемир'я: британський полковник відповів, чи реально його досягнути

Ініціатива щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі може суттєво полегшити проходження зимового періоду. Водночас пропозицію планують розширити на інші ключові галузі економіки та морську торгівлю.

Як розповів в ефірі 24 Каналу колишній полковник британської армії Гаміш де Бреттон-Гордон, заяви Дональда Трампа свідчать про його повернення до спроб врегулювати війну. За словами експерта, президент Володимир Зеленський вже запропонував додати до цієї угоди заборону на обстріли ритейлу, логістичних шляхів та морського експорту зерна.

Чому пауза вигідна обом сторонам

Британський військовий вважає такий комплексний підхід цілком виправданим. Він пояснює, що зараз російська енергетика страждає від регулярних атак навіть більше, ніж українська.

Проте ми маємо бути реалістами: наближається зима, і українці будуть раді, якщо енергосистема не зазнаватиме атак протягом цієї зими,

– Гаміш де Бреттон-Гордон, колишній полковник британської армії.

Тиск на Кремль та загроза мобілізації

Окрему увагу гість ефіру звернув на внутрішню ситуацію в Росії напередодні так званих виборів. Володимир Путін планує намалювати собі абсолютну перемогу після повної зачистки опозиції, але перебуває під шаленим тиском.

Важливо. Повне інтерв'ю з британським полковником Гемішом Де Бреттоном-Гордоном читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

У російському інфопросторі вже ширяться чутки про підготовку до загальної мобілізації одразу після голосування. Для Кремля це вкрай серйозний ризик, тому будь-які переговори про збалансоване перемир'я стають для нього актуальними.

Що передувало заявам про перемир'я

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський політик міг завчасно оголосити про зупинку ударів по енергетиці заради власного піару. Політологи припускають, що таким чином він намагається закріпити за собою статус миротворця та збити ціни на дизельне пальне у США напередодні виборів.

Водночас західні медіа повідомляли, що насправді російський диктатор відмовляється від домовленостей до початку зими. У Москві хочуть використати морози та руйнування інфраструктури як інструмент шантажу для примусу України до поступок.