Сибіга окреслив параметри енергетичного перемир'я, до якого готова Україна

Україна готова зупинити удари по російських енергооб'єктах в обмін на припинення обстрілів своєї енергосистеми. Для досягнення миру Київ зацікавлений відновити тристоронні переговори із залученням США.

Про це 14 жовтня в етері телемарафону заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Які умови енергетичного перемир'я

За його словами, Київ наразі веде консультації з міжнародними союзниками щодо безпеки критичної інфраструктури, а саме енергетичного перемир'я.

Україна готова до перемир'я, зокрема енергетичного. Обговорюємо це питання з партнерами. Маємо повну підтримку всіх наших дій з боку ключових партнерів,

– запевнив Сибіга.

Очільник МЗС також озвучив параметри такого припинення вогню. Енергетичне перемир'я, на яке готова піти Україна, передбачає взаємні з Росією зобов'язання щодо збереження паливних і генерувальних потужностей.

Згідно з пропозицією, Київ готовий не атакувати об'єкти енергетики та НПЗ на території Росії, а Москва своєю чергою має зобов'язись та не бити по українській енергосистемі.

Також Сибіга прокоментував можливість відновлення мирних переговорів із США та Росією.

Ми зацікавлені у відновленні тристороннього переговорного формату та підтримці динаміки мирного процесу із залученням США,

– сказав міністр.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про нібито узгоджене між Україною та Росією "енергетичне перемир'я". Однак Москва відкинула пропозицію та продовжила атаки по українській енергетиці.

ISW писало, що заява американського лідера стосувалася лише попередньої ініціативи, яку не підписували ні Україна, ні Росія. За даними аналітиків, пропозиція передбачала б тільки мораторій на удари по НПЗ росіян із можливим розширенням списку об'єктів, проте вона взагалі не захищала б українські електростанції від обстрілів.