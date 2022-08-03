Для дискредитації ЗСУ вночі окупанти обстріляли Енергодар, – мер

На тимчасово окупованих територіях Півдня стає все більш неспокійно. ЗСУ проводять контрнаступальні дії, окупанти нервують.

Міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов розповів, що за минулу ніч місцеві чули не одні звуки вибухів. росіяни ж перед своїми провокаціями намагались заглушити людям зв'язок.

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Люди чули вибухи "під вікнами"

За словами Орлова, окупанти спеціально глушать зв'язок, щоб люди не могли дізнатися правду. Адже його посилили на протилежному березі водосховища і тепер є змога отримувати реальну інформацію про розвиток подій.

Мер розповів, що люди повідомили, що вибухи було чути так, ніби вони лунали "під вікнами". Реально ж вони були в межах промислової та рекреаційної зони Енергодара. За словами Орлова, летіло саме в бік міста.

Попередньо відомо, що окупанти запустили ракети з сусідніх сіл, що в радіусі кількох десятків кілометрів, щоб звинуватити потім ЗСУ в обстрілі міста. Але не врахували, що і в селах теж люди спостерігають за їх "творчістю". І підтверджують вильоти саме від окупантів,

– повідомив Орлов.

За його словами, поки що інформації про постраждалих внаслідок нічних провокацій окупантів немає.

Що відбувається в Енергодарі

Ситуація в місті складна, як і всюди на окупованих росіянами територіях. З Енергодара в людей був шанс евакуюватися через Василівку. Та 1 серпня там була негода. Дорогу сильно розмили опади й, на жаль, тепер проїхати через неї нема змоги.

Також продовжуються вибухи та терор місцевого населення. Зокрема, в тимчасово окупованому Енергодарі вночі 30 липня пролунали потужні вибухи. У повітря злетіла російська вантажівка з боєприпасами, що стояла біля готелю, де поселились окупанти. Загалом знищили 3 одиниці військової техніки росіян.

Крім того, продовжуються й провокації ворога. Стало відомо, що російські військові розгорнули реактивні системи залпового вогню біля сіл Нововодяне й Благовіщенка в бік Енергодара. Містян попереджали про ймовірну провокацію з боку окупантів.

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