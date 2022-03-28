Енергодар не здається, як і кожне українське місто, – Єрмак показав відео з мирного мітингу
Джерело:телеграм Андрій Єрмака
Український народ продовжує героїчно протистояти російським загарбникам. Андрій Єрмак показав відео з мирного мітингу, який провели жителі Енергодару.
Глава Офісу Президента Єрмак заявив, що Енергодар не здається. Кожне українське місто, куди тимчасово зайшли окупанти, не здається.
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Енергодар не здається, як і кожне українське місто, куди тимчасово зайшли російські окупанти,
– заявив Єрмак.
Міський голова Дмитро Орлов заявив: люди вкотре вийшли на мирний мітинг, аби показати: Енергодар – був і залишається українським містом. Там живуть та працюють українці. Вони прагнуть жити у вільному місті під державними прапорами.
Також люди вимагають, аби загарбники звільнили Івана Самойдюка – першого заступника міського голови.
Єрмак показав відео з мирного мітингу: дивіться відео