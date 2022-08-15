В Енергодарі чути вибухи: мер звернувся до містян

Мешканців Енергодара закликали перебувати у безпечних місцях. У місті лунають вибухи.

Про це 15 серпня повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. Інформація про вибухи з'явилася о 16:16.

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"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці!", – написав мер.

Обстріл міста 14 серпня

росіяни вдарили по Енергодару, який самі ж контролюють, 14 серпня. Обстріляли місто з яхт-клубу на околиці. Мер Орлов повідомив, що є постраждалі мирні мешканці. Пропагандистські ЗМІ традиційно звинувачують у злочинах Збройні Сили.

Місцеві розповідають, що окупанти глушать в Енергодарі зв'язок. Окупанти готують нові провокації.

Згодом Орлов розповів, що внаслідок обстрілу загинув працівник АЕС – майстер цеху Марко Максим Петрович. Відомо, що загарбники гатили по місту мінімум 6 разів з 15:00 до 15:30.

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Вбивство на ЗАЕС

На Запорізькій АЕС росіяни катують та вбивають працівників. Журналістам вдалось поспілкуватися з чоловіком, який зараз перебуває на захопленій станції. Він розповів, що у басейнах для охолодження води загарбники лишили зброю. росіяни попросили штатного аквалангіста з гідроцеху її забрати, але він відмовився. За це окупанти до смерті забили чоловіка.

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Втрати росіян в Енергодарі

Українським військовим з дрона-камікадзе 19 липня вдалося влучити у наметове містечко російських вбивць біля ЗАЕС. Орлов повідомляв, що поранення отримали мінімум 9 окупантів. Кількість вбитих невідома.

Головне управління розвідки Міноборони зазначило, що також влучили по автомобілю із зенітними установками та БМ-21 "Град" та вбили 3 росіян. Ресурс Planet Labs опублікував фото зі спаленими позиціями вбивць. Його зробили 7 серпня.

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