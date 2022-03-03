В Енергодарі місцевим транслюють фейк, що "Зеленський здався"

Мешканцям Енергодару, що у Запорізькій області, окупанти транслюють цинічний фейк. Вони намагаються переконати їх, що Володимир Зеленський нібито здався. Звісно, що це не так.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі державного підприємства "Енергоатом". Відповідне повідомлення з'явилося там ввечері 3 березня.

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Якою є ситуацію в Енергодарі

Зазначимо, що "Енергоатом" є оператором чотирьох атомних електростанцій України: Рівненської, Южно-Української, Хмельницької та Запорізької. Остання є найбільшою АЕС в Європі й розташована саме поруч з Енергодаром.

Станом на вечір 3 березня росіяни стягнули в Енергодар багато важкої техніки. Місцева тероборона веде героїчний бій з ворогом.

Раніше окупанти стали кидати гранати у мирних людей та відкрили вогонь по них. У мережі пишуть, що одному з чоловіків відірвало ногу.

Фейк росіян про "капітуляцію"

3 березня російські загарбники одразу на кількох сайтах Енергодару почали транслювати нібито "звернення" президента України про капітуляцію.

Це зухвалий фейк. Окупанти всіма способами намагаються зупинити героїчний спротив міста,

– мовиться у повідомленні.

Перед цим аналогічне брехливе повідомлення про "мирний договір з Росією" російські хакери розмістили й на сайтах декількох ОВА. Наголошуємо, що воно не відповідає дійсності!



Ніякої капітуляції не було, це брехня росіян / Ілюстрація "Енергоатому"

У Центрі протидії дезінформації попереджали, що загарбники намагатимуться посіяти паніку серед українців. Ворог планує показати по телебаченню "виступ Зеленського" завдяки технології діпфейк.

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