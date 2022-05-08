В Енергодарі окупанти відбирають у місцевих документи та обіцяють віддати їх 9 травня

Російські загарбники щосили намагаються продемонструвати, що населення на тимчасово окупованих територіях України підтримує їхню ідеологію. Для цього вони вдаються до маніпуляцій, крадіжок та примусу.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Енергодар

В Енергодарі російські окупанти відбирають у місцевих документи та обіцяють повернути їх 9 травня – у сподіванні, що штучно створену чергу вдасться видати за парад та прокрутити на російських телеканалах.

У частині міста вже перекрили рух. Крім того, за словами Денісової, готуючися до урочистого заходу, загородили виїзди з дворів.

У Кам’янці-Дніпровській окупанти вдаються до примусу

Організації та підприємства змушують працівників не лише вийти на роботу, але й приєднатися до параду, який запланований на понеділок.

Мелітополь

Місцеві жителі помітили траншеї, вириті російськими солдатами в районі виїзду на Костянтинівку неподалік Мелітополя. А в самому Мелітополі з ранку 8 автоматників вишикувалися біля танка на Братському цвинтарі.

Навідалися озброєні загарбники до корпусів Таврійського агротехнологічного університету – перевіряли аудиторії, вікна яких виходять на центральний проспект міста,

– розповіла Денісова.

У нижній частині міста в районі вулиці Олександра Невського від ранку озброєні військові проводили обшуки, а на цвинтарі Нове жителі чули вибухи та постріли.

Активно продовжується пограбування промислових активів Мелітополя. Нещодавно окупанти вивезли всю продукцію та обладнання із заводу "Біол". А днями місцеві зняли на відео склади з награбованим майном, які залізницею везуть до Криму. Більшість вантажу становить листова оцинкована сталь у рулонах.

Ймовірні провокації на 8 – 9 травня в Україні: на що звернути увагу

Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги протягом 8 – 9 травня.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко закликав українців утриматись у ці дні від масових заходів, не нехтувати правилами безпеки під час тривоги та відмовитись від поїздок на природу.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник попросив українців бути обережними, оскільки існує ризик провокацій та обстрілів, які агресор назве "своєю перемогою".

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